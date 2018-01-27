С курением связаны 80% случаев онкозаболеваний

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире 80% случаев онкозаболеваний так или иначе связаны с курением, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Павел Моисеев.
Причем речь идет не только о раке легкого. Это и опухоли мочевого пузыря, гортани, полости рта и глотки, а также гинекологические и урологические заболевания.
Правильный образ жизни, в том числе отказ от курения, снижает риск возникновения онкозаболеваний. К сожалению, среди населения, особенно молодежи, бытует мнение, что рак возникает в пожилом возрасте, поэтому люди не особо задумываются о возможных злокачественных новообразованиях в будущем. Важно помнить, что риск возникновения злокачественного образования начинает снижаться только спустя 10 лет после окончания курения.
Люди иногда забывают, что болезнь коварна и с ней нельзя шутить, отметил Павел Моисеев. Порой бывает, что пациента успешно пролечили, в течение нескольких лет он наблюдается у специалистов, а на очередной встрече признается, что начал снова курить. Хорошо, если оказалось достаточно один раз выполнить операцию при небольшой опухоли, чтобы человек забыл о ней навсегда. Но в некоторых случаях под воздействием каких-либо факторов (генетических, наследственных или физических) может возникнуть мутация в клетках, что приведет к рецидиву заболевания или возникновению новой злокачественной опухоли той или иной локализации.
В то же время, по словам заведующего отделом, онкозаболевание сегодня - это серьезная болезнь, но не приговор. Успех лечения зависит от стадии, на которой выявлена опухоль. На первой-второй стадии при определенных локализациях эффективность лечения очень высокая, достигает 90-95%.-0-
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