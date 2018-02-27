27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Минск-Париж вернулся в аэропорт из-за неисправности в системе кондиционирования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании "Белавиа".
Самолет вылетел из Минска по расписанию - в 11.40. Покружив над Беларусью, в 13.38 он вернулся в Национальный аэропорт Минск. "При взлете авиалайнера Embraer 195 в кабине пилотного состава сработала сигнализация о технической неисправности в системе кондиционирования. Экипаж принял решение о выработке топлива для возвращения воздушного судна в аэропорт вылета. Посадка в Национальном аэропорту Минск прошла в штатном режиме", - сказали в "Белавиа".
Пассажирам был предоставлен резервный борт, который вылетел в 15.55.-0-
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