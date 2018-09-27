27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска "Лаворишкес" на границе с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"По поступившей от сопредельной стороны информации, в пункте пропуска "Лаворишкес" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Котловка") произошел сбой в программном обеспечении. Из-за этого таможенное оформление всех видов транспорта при движении в обоих направлениях в настоящее время производится в ручном режиме", - проинформировали в ведомстве.
Госпогранкомитет просит при планировании своего маршрута учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении оформления литовской стороной в штатном режиме будет сообщено дополнительно.-0-
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