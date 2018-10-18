Щеткина: малый бизнес - ключ к самореализации женщин на селе

18 октября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Самореализация женщин в сфере малого бизнеса на селе только набирает обороты, именно в этом видятся большие ресурсы для решения вопроса занятости. Такое мнение высказала сегодня председатель ОО "Белорусский союз женщин", заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время выездного круглого стола в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Белорусский союз женщин проводит на базе ОАО "Озерицкий-Агро" круглый стол на тему "Духовный потенциал сельской женщины как фактор укрепления и развития малой родины". Участники обсуждают вопросы роли женщин в общественной и политической жизни страны, условий труда, отдыха, развития творческого потенциала сельских жительниц. "БСЖ уделяет особое внимание работе с сельскими женщинами, вовлекая их в активную общественную деятельность, приобщая к решению социальных вопросов, направленных на улучшение уровня и качества жизни на селе", - отметила Марианна Щеткина.

По ее мнению, важнейшим направлением работы организации в этой сфере должно стать содействие в вопросах самозанятости, развития женского предпринимательства, фермерства, агроэкотуризма. "Необходимо уделять повышенное внимание малому бизнесу на селе, поддерживать его развитие, а местным властям создавать необходимые условия для развития женского предпринимательства", - подытожила председатель БСЖ.

Участники мероприятия перед началом дискуссии посетили Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа, посмотрели выставку творческих работ тружениц села, ознакомились с условиями труда и быта сельских женщин на примере МТФ "Задомля", встретились с работницами отрасли животноводства.

"Состоялся откровенный разговор с женщинами-животноводами о том, как живется на селе. Они очень любят свою землю, поддерживают мероприятия Года малой родины. Многое делают для улучшения производственных показателей, - отметила Марианна Щеткина. - Главное пожелание, которое они высказали, - чтобы больше внимания уделялось развитию социальной сферы в сельской местности. Речь идет о местах досуга. Должны работать клубы, библиотеки, спортивные объекты, кафетерии - все то, что в изобилии есть в городе. Хочется, чтобы дети, когда вырастут, возвращались на малую родину, потому что здесь есть не только где работать, но и где отдыхать".-0-