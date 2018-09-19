Щеткина примет участие во втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина примет участие во втором Евразийском женском форуме, который проходит 19-21 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Марианна Щеткина выступит с докладом на пленарном заседании форума, ключевая тема которого "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие", проинформировали в пресс-службе.

Участниками мероприятий форума станут женщины более чем из 100 стран мира. Это парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций.

Программа форума включает дискуссионные площадки, заседания, открытые презентации, участники которых обсудят вопросы расширения возможностей женщин и их роли в политике, развитии цифровой экономики, инновационном развитии социальной сферы. Кроме того, речь пойдет о роли женщин в обеспечении экологической безопасности, укреплении международного сотрудничества, продвижении благотворительных и гуманитарных проектов.

Организаторами форума выступают МПА СНГ и Совет Федерации Федерального собрания России.-0-