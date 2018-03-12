Секретарь Совета безопасности России 13-14 марта посетит Беларусь

12 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 13-14 марта посетит Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе российского Совета безопасности.
Планируется, что Николай Патрушев вместе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем проведут консультации по вопросам безопасности с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран.
Консультации пройдут в соответствии с планом сотрудничества между аппаратами советов безопасности Беларуси и России.-0-
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