Секретарь Совета безопасности России 13-14 марта посетит Беларусь

12 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 13-14 марта посетит Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе российского Совета безопасности.

Планируется, что Николай Патрушев вместе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем проведут консультации по вопросам безопасности с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран.

Консультации пройдут в соответствии с планом сотрудничества между аппаратами советов безопасности Беларуси и России.-0-