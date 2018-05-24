Секретари совбезов ОДКБ приняли план по развитию скоординированной информполитики

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Комитет секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ сегодня на заседании в Астане рассмотрел дополнительные меры по противодействию международному терроризму и экстремизму, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Комитет секретарей советов безопасности обсудил широкий спектр современных вызовов и угроз, которые оказывают негативное воздействие на обстановку в регионах коллективной безопасности, - отметил пресс-секретарь. - Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о дополнительных мерах по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате ОДКБ, которые были предложены секретариатом ОДКБ".

По итогам заседания секретарями советов безопасности подписаны 11 документов. Среди наиболее значимых - план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ. Кроме того, приняты документы, связанные с дальнейшим развитием военного сотрудничества между государствами-членами, подготовкой войск (коллективных сил) ОДКБ к выполнению задач по предназначению, а также подготовкой военных кадров.

"Участниками заседания отмечена необходимость укрепления стабильности и безопасности на пространстве ОДКБ, принятия действенных мер по наращиванию потенциала организации в противодействии всему спектру вызовов и угроз, конкретизированы меры взаимной поддержки в этой сфере, - сказал по итогам мероприятия генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. - В частности, подробно была проанализирована эффективность предпринимаемых мер по координации усилий государств - членов ОДКБ в сфере противодействия терроризму и экстремизму".-0-