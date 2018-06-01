1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинары для учителей по ответственному поведению в интернете пройдут в областных центрах Беларуси. Об этом сообщила журналистам руководитель группы по связям с общественностью СООО "Мобильные ТелеСистемы" Ольга Ткаченко после подписания в пресс-центре БЕЛТА соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов в течение года.

Социально значимый проект "Ответственное поведение учителей в сети" реализуют МТС и Министерство образования. Для педагогических работников проводятся специализированные семинары, которые помогают им разобраться в деталях и тонкостях работы в социальных сетях, правилах общения с учениками в интернете без рисков для собственной репутации.

Ольга Ткаченко

За 2017 год такие лекции прослушали около 800 учителей. Их читали преподаватели из России. "Мы будем перенимать их позитивный опыт, планируем обучать наших специалистов, чтобы была возможность реализовать этот проект уже собственными силами в областных центрах", - сказала Ольга Ткаченко.

Как отметил министр образования Игорь Карпенко, эта инициатива, поддержанная министерством, успешно реализуется в образовательной среде. В целом в системе образования ведется планомерная работа по IT-образованию педкадров. По этому направлению организовано повышение квалификации педагогов.

Начало социально-образовательному сотрудничеству Минобразования и МТС было положено в 2016 году. За это время совместно также организованы и получили развитие такие социально значимые проекты по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, как "Дети в интернете", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса". Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и мобильным оператором МТС предполагает продолжение реализации этих проектов. -0-

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