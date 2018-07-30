Серебро и три бронзы завоевала сборная Беларуси на олимпиаде по химии в Праге

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебро и три бронзы завоевала сборная Беларуси на 50-й международной олимпиаде по химии в Праге (Чехия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Серебро олимпиады завоевала лицеистка БГУ Полина Булавская. Бронзовые медали достались учащимся этого же лицея Олегу Короткову и Денису Новашу. Третью бронзу белорусской сборной принес учащийся столичной гимназии №29 Алексей Гроховский.

Каждую страну представляла команда в составе не более четырех участников-школьников и двух наставников. Состязание включало теоретический и практический экзамены. Руководителями команды выступили заведующий кафедрой общей химии и методики преподавания химии химфака БГУ Виктор Хвалюк и доцент этой же кафедры Александр Рагойша.

Всего в олимпиаде приняли участие 300 школьников из 76 стран.

Международная химическая олимпиада впервые была проведена в Праге в 1968 году.-0-