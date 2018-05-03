Сертификат ЦТ-2017 можно использовать и в нынешней приемной кампании в вузы - Богуш

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абитуриенты во время нынешней приемной кампании в вузы могут использовать сертификат ЦТ за 2017 год, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра образования Беларуси Вадим Богуш, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году можно воспользоваться сертификатами централизованного тестирования за 2017 год", - сказал Вадим Богуш.

Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси были скорректированы соответствующим указом №4 от 9 января 2017 года. В соответствии с документом, срок действия сертификатов ЦТ продлен до двух лет. То есть абитуриент, имея на руках сертификат за 2017 год и сдав ЦТ в текущем году, может выбрать лучший результат.

Вадим Богуш напомнил, что в этом году скорректированы пороговые значения по первому профильному предмету вступительных испытаний. Они увеличены на 5 баллов. "На это нужно обратить внимание, когда абитуриенты будут формировать соответствующий перечень документов, - отметил первый замминистра. - Скорректированы нижние пороговые значения для поступления на специальности сельскохозяйственного и силового блока: минимальный порог сейчас составляет 7 баллов".-0-