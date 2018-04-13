Сертификация органической продукции поможет защитить рынок от подделок с маркировкой "био" и "эко"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертификация органической продукции в Беларуси поможет защитить рынок от подделок с маркировкой "био" и "эко", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.

Введение сертификации предусмотрено проектом закона "О производстве и обращении органической продукции", который принят Палатой представителей в первом чтении.

"Целью проекта закона является развитие производства органической продукции в Беларуси, это нужно, чтобы обеспечить население такой продукцией и поставлять ее на экспорт, а также сохранять и рационально использовать природные ресурсы в процессе производства и обращения органической продукции. Только на законодательном уровне можно развивать добросовестное производство и торговлю органической продукцией, в том числе защитить права потребителей от подделок - на полках магазинов можно увидеть товар с маркировкой "био", "эко" и др., не имеющий соответствующего сертификата", - отметила Татьяна Карбанович.

Предполагается, что после принятия закона и его вступления в силу на произведенную органическую продукцию будет наноситься специальный знак зеленого цвета - "Органический продукт".

Проектом закона предполагается ввести сертификацию не только органической продукции, но и процессов ее производства. Этой работой будут заниматься органы по сертификации, аккредитованные на проведение работ в данной области. По результатам заявителю будет выдаваться сертификат соответствия органической продукции и процессов ее производства.

Согласно проекту закона, с момента подачи заявки на проведение сертификации и до момента получения сертификата соответствия производитель считается находящимся в переходном периоде и обязан соблюдать способы, методы, технологии ведения органического производства, предусмотренные законодательством. При этом производитель не имеет права маркировать продукцию своего производства как органическую до получения соответствующего сертификата. Учитывая, что продукция органического производства весьма разнообразна, то продолжительность переходного периода для каждого вида будет определяться техническими нормативными правовыми актами, уточнила Татьяна Карбанович.

По информации Минсельхозпрода, в Беларуси уже насчитывается 20 наиболее крупных производителей органической продукции, включая фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, сельскохозяйственные и другие организации. Это агрокомбинат "Ждановичи", хозяйства "ДАК", "Верми Экопродукт", "ЭкоФол", "Здоровый мир", Стародорожский плодоовощной завод и другие. В целом у этих производителей сертифицировано 1,5 тыс. га земель.

Работа по совершенствованию законопроекта еще продолжается. "В настоящее время изучаются и анализируются все предложения, дополнения и замечания по проекту закона, которые будут рассмотрены и учтены к его второму чтению", - резюмировала Татьяна Карбанович.

В настоящее время Международная федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) включает около 760 организаций и объединений более чем из 100 стран мира. Объем реализации органической продукции на мировом рынке за последние 10 лет возрос в 2,3 раза до $90 млрд. Особенностью данного сегмента рынка является его стабильно высокий рост - от 10% до 20% в год. Согласно экспертным оценкам, к 2020 году международный оборот органической продукции увеличится до $130 млрд.

В мировом масштабе ведется активная работа по разработке и совершенствованию правового регулирования органического производства. Для подготовки проекта белорусского закона изучен зарубежный опыт.-0-