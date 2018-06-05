Сеть центров раннего вмешательства для детей с особенностями планируется расширять - Минздрав

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть центров раннего вмешательства в Беларуси планируется расширять. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий на полях региональной конференции стран Европы и Центральной Азии "Раннее вмешательство для детей: укрепление систем и расширение прав и возможностей семей", которая проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

С учетом большого количества рисков, связанных с увеличением возраста матерей на момент рождения детей, урбанизацией, экологической обстановкой, на свет появляются недоношенные дети, с клиническими патологиями. "Важно рано воздействовать на развитие таких детей, чтобы избежать инвалидности и уменьшить ее проявления. На это направлена одна из областей охраны материнства и детства. У нас уже достаточно сильно выстроена разноуровневая система помощи с постепенным подъемом технологичности вмешательства. Уже это помогает избежать глубокой инвалидизации, - отметил Игорь Лосицкий. - Работая с семьей, мы также должны научить родителей с этим жить и абилитировать своих детей самостоятельно. В том числе помогаем на базе центров раннего вмешательства, которые созданы на территории страны. Их сеть планируем расширять, но только в тех местах, где для этого есть условия, материально-техническая база".

По словам замминистра, в Беларуси достаточно известны центры в Минске, Минской и Брестской областях. Всего функционируют 37 таких центров. "Но центры раннего вмешательства начинаются с роддома. Здесь мы обращаем внимание на детей с проблемами слуха, зрения, неврологической симптоматикой. Дальше выходим на уровень областных центров, где занимаются ранней реабилитацией и абилитацией детей с компонентом родительского обучения", - подчеркнул Игорь Лосицкий.

В Беларуси с прошлого года ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения и при финансовой поддержке Российской Федерации (бюджет - $2,5 млн) реализуют проект "Поддержка детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития". Проект рассчитан на 3 года.

Как рассказал начальник международного департамента МИД России Григорий Устинов, он уже посетил один из межрегиональных центров раннего вмешательства - в Минске. "Профилактика детской инвалидности через систему раннего вмешательства - достаточно новый подход для нашего региона к обеспечению лучшего будущего детей. В Беларуси уже есть результаты: дети интегрированы в семьи, социум, учебный процесс. Но еще нет системного подхода, поэтому есть интерес продолжить реализацию проекта, на более глубоком уровне. Чтобы создать по всей республике еще 30 центров раннего вмешательства", - сказал дипломат.

Специалисты из 16 государств собрались в Минске 5-6 июня, чтобы обсудить развитие системы раннего вмешательства для детей с инвалидностью на региональном уровне. Организаторами конференции являются Министерство здравоохранения Беларуси, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, региональное представительство ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии, при поддержке правительства Российской Федерации.-0-