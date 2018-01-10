Сезон исполнения желаний от "Спорт-пари"!

В период новогодних и рождественских праздников в кругу семьи мы не только строим планы на будущий год, но и, веря в удачу, загадываем самые сокровенные желания! "Спорт-пари" дает возможность каждому стать на шаг ближе к мечте: выиграть невероятный джекпот "Спортлото 6 из 49" (уже более 1 424 700 рублей) может каждый, кто сделает ставку на точке продаж или в приложении m.sportpari.by !

Так, особенный новогодний подарок для себя и близких сделали Геннадий из Бобруйска (в 476 тираже "Спортлото 6/49" 23 декабря он угадал 5 чисел из 6 и выиграл более 7 500 рублей) и Юрий Николаевич (выиграл 7 300 в 478 тираже игры "Большое лото", сделав ставку в городе Речица)!

Радуют и результаты хоккейного джекпота в "Спортпрогнозе": 3866 тираж, разыгранный в последний рабочий день 2017 года, принес Александру и Виктору из Гродно более чем по 3 500 рублей каждому. А самая быстрая игра "БЛИЦ" порадовала Владимира Георгиевича из Бреста на сумму более 4 400 рублей!

Тем временем не прекращает расти и джекпот "Спортлото 5 из 36" ! На сегодняшний день его сумма уже составляет более 47 000 рублей, и выиграть есть шанс у каждого! Уже мечтаете, куда бы его потратить? Хватит мечтать - в новом году пора действовать!

Всего же за 2 прошедшие недели победители игр "Спорт-пари" получили более 387 000 рублей!

Более 50 000 рублей получили победители игры "Спортпрогноз" , более 131 900 рублей выплачено в "БЛИЦ" . Победители популярной игры "КЕНО" разделили между собой более 113 000 рублей. А вот в "Спортлото 5 из 36" было выплачено более 20 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех победителей с наступившими Новым годом и Рождеством! И желает каждому клиенту в новом году обязательно реализовать свои мечты!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:

Играй со своего мобильного: