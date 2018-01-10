Сезон исполнения желаний от "Спорт-пари"!

В период новогодних и рождественских праздников в кругу семьи мы не только строим планы на будущий год, но и, веря в удачу, загадываем самые сокровенные желания!
Так, особенный новогодний подарок для себя и близких сделали Геннадий из Бобруйска (в 476 тираже "Спортлото 6/49" 23 декабря он угадал 5 чисел из 6 и выиграл более 7 500 рублей) и Юрий Николаевич (выиграл 7 300 в 478 тираже игры "Большое лото", сделав ставку в городе Речица)!
Радуют и результаты хоккейного джекпота в "Спортпрогнозе": 3866 тираж, разыгранный в последний рабочий день 2017 года, принес Александру и Виктору из Гродно более чем по 3 500 рублей каждому. А самая быстрая игра "БЛИЦ" порадовала Владимира Георгиевича из Бреста на сумму более 4 400 рублей!
Тем временем не прекращает расти и джекпот
Всего же за 2 прошедшие недели победители игр
Более 50 000 рублей получили победители игры
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|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
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|Результаты игры "Спортпрогноз"
|Результаты игры "БЛИЦ"
|Результаты игры "СпортТОТО"
|Результаты игры "Решка"
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