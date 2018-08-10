10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
С 11 августа по 9 декабря в светлое время суток разрешена охота на болотную и водоплавающую дичь (кроме гусей), а также на вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана.
Разрешенные способы охоты: ружейный с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов. При этом можно использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Также допускается охота с помощью охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых, и использование маломерных судов без двигателя или с неработающим двигателем.-0-
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