10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

С 11 августа по 9 декабря в светлое время суток разрешена охота на болотную и водоплавающую дичь (кроме гусей), а также на вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана.

Разрешенные способы охоты: ружейный с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов. При этом можно использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Также допускается охота с помощью охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых, и использование маломерных судов без двигателя или с неработающим двигателем.-0-