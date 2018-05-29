Шестаков возглавил белорусскую делегацию на саммите по кибербезопасности в Таллине

29 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Евгением Шестаковым сегодня в Таллине приняла участие в саммите по вопросам кибербезопасности под эгидой Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Саммит собрал около 150 официальных лиц и экспертов более чем 30 государств, представителей ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, иных международных организаций. Программой саммита были предусмотрены тематические секции по вопросам правового регулирования в сфере кибербезопасности, подходов к обеспечению кибербезопасности в мировом масштабе.

Мероприятие было организовано в рамках цикла конференций, посвященных этому значимому аспекту международной безопасности. Они проводятся с 2012 года в различных странах мира при участии высокопоставленных представителей политических, военных, научных и деловых кругов.

Представители Беларуси впервые принимали участие в подобном мероприятии. Руководитель делегации выступил в рамках одной из секций с информацией о ходе реализации инициативы Президента Беларуси по возобновлению широкого диалога по вопросам безопасности, а также сообщил о готовности белорусской стороны принять саммит по вопросам кибербезопасности в Минске.

Евгений Шестаков также провел переговоры с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Стороны обсудили ход подготовки к встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске в нынешнем году.

Белорусская делегация под руководством Евгения Шестакова посетила инновационный центр "Е-Шоурум" и презентацию достижений Эстонии в области дигитализации.-0-