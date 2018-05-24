Шишко освобожден от должности замминистра транспорта и коммуникаций

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Из постановления Совета Министров от 23 мая 2018 года №382 следует, что Александр Шишко освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой (подпункт 1.4 пункта 1 статьи 40 закона от 14 июня 2003 года "О государственной службе в Республике Беларусь").-0-
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