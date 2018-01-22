Школьники из Китая пройдут курсы по изучению русского языка в БГЭУ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный экономический университет 29 января открывает зимнюю школу для иностранных студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В программе примут участие 19 школьников из Китайской Народной Республики, которые пройдут двухнедельные курсы по изучению русского языка. Помимо этого, администрацией университета подготовлен комплекс экскурсий по Минску и городам страны, которые позволят гостям открыть для себя мир белорусской истории и культуры.

"Открытие зимней школы соответствует плану развития модели "Университет 3.0", способствует укреплению двусторонних отношений между Беларусью и Китаем, увеличению доли сферы услуг в ВВП и экспорте, повышению статуса Беларуси как страны с качественным образованием", - отметили в пресс-службе.-0-