Школьники из Китая пройдут курсы по изучению русского языка в БГЭУ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный экономический университет 29 января открывает зимнюю школу для иностранных студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
В программе примут участие 19 школьников из Китайской Народной Республики, которые пройдут двухнедельные курсы по изучению русского языка. Помимо этого, администрацией университета подготовлен комплекс экскурсий по Минску и городам страны, которые позволят гостям открыть для себя мир белорусской истории и культуры.
"Открытие зимней школы соответствует плану развития модели "Университет 3.0", способствует укреплению двусторонних отношений между Беларусью и Китаем, увеличению доли сферы услуг в ВВП и экспорте, повышению статуса Беларуси как страны с качественным образованием", - отметили в пресс-службе.-0-
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