Штормовое предупреждение объявлено 6 апреля на вторую половину дня

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики объявили сегодня штормовое предупреждение на вторую половину дня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня с 14.00 до 18.00 по Витебской, Гродненской и северо-западу Минской области ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с, которое сохранится до конца дня. В Минске порывы ветра - до 14 м/с.
Из-за усиления ветра объявлен оранжевый уровень опасности.-0-
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