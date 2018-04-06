Штормовое предупреждение объявлено 6 апреля на вторую половину дня

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики объявили сегодня штормовое предупреждение на вторую половину дня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня с 14.00 до 18.00 по Витебской, Гродненской и северо-западу Минской области ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с, которое сохранится до конца дня. В Минске порывы ветра - до 14 м/с.

Из-за усиления ветра объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

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