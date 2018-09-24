Шуневич о погоне со стрельбой в Минске: милиция действовала правомерно

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ действовали правомерно при задержании в Минске водителя Audi, который пытался скрыться от милиции. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Убежден, что сотрудники действовали правомерно (это само собой разумеется, оценка этому дана) и достаточно профессионально, потому что никто не пострадал, а это самое главное", - подчеркнул Игорь Шуневич.

Он обратил внимание, что закон позволяет применять оружие и специальные средства в отношении водителей, которые пытаются скрыться, практически незамедлительно - как только они начинают создавать опасность для других участников дорожного движения. Но милиционеры всегда стараются комплексно оценить степень опасности и минимизировать последствия от таких событий.

"Сотрудники ГАИ, которые, кстати, очень серьезно подготовлены для таких случаев, в основной своей массе действуют, на мой взгляд, очень взвешенно и продуманно, несмотря на критичность ситуации. И самое главное, что последствия этих действия всегда достаточно приемлемы, - отметил министр. - Закон разрешает применять оружие, чтобы остановить это транспортное средство, но в городе это делать потенциально опасно. Мы всегда исходим из того, что есть последний шанс, последняя надежда, что преследуемый опомнится, остановится, сдастся на милость властям и не будет усугублять ситуацию".

По словам Игоря Шуневича, в 99% случаях так и случается, а происшествие в Минске - вопиющий пример обратной ситуации.

Как сообщалось, днем 18 сентября в Минском районе автомобиль Audi не выполнил требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил движение в сторону столицы. Возле Заславля служебный автомобиль ГАИ по техническим причинам не смог продолжить преследование. Информация о нарушителе была передана в дежурную часть, и в Минске его вскоре обнаружил другой экипаж.

Стали известны новые подробности погони ГАИ за легковушкой в Минске Водитель задержан. Установлено, что это гражданин Беларуси 1953 года рождения. Права соответствующей категории у него есть, был трезв.

После долгой, но безрезультатной погони по городу инспектор ДПС решил использовать табельное оружие, чтобы остановить авто (в результате никто не пострадал), но эта мера ни к чему не привела. Мужчина на Audi вскоре сам врезался в стоящие машины. Здесь его автомобиль заблокировали служебные машины ГАИ.

В результате 65-летний нарушитель получил серьезный штраф за попытку скрыться от милиции. Ему предстоит выплатить 45 БВ, что составляет Br1102,5. Кроме того, в отношении мужчины составлены многочисленные протоколы за нарушение ПДД: за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, создание аварийной обстановки, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке, движение по тротуарам. Решения по этим административным материалам еще не приняты. Будет назначено время их рассмотрения. За большую часть нарушений возможно лишение водительских прав.-0-