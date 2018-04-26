Шуневич о проверках сельхозпредприятий: время уговоров и рассуждений прошло

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время уговоров и рассуждений при проверке сельскохозяйственных предприятий прошло, правоохранители намерены применять эффективные меры воздействия на хозяйства и организации. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич после совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить откровенно, то похвастаться нечем ни нам с точки зрения проверки, ни тем, кого мы проверяли, поскольку в какой-то степени порядок наведен, но эта степень явно недостаточна для того, чтобы сказать, что у нас все в порядке, все шестеренки вращаются так, как нужно. Масло в эти шестеренки мы подольем в ближайшее время, и они будут вращаться - это точно", - пообещал министр.

"Но время каких-то уговоров, рассуждений и объяснения причин, наверное, прошло. Поэтому сегодня глава государства поставил конкретную задачу - перейти от курирования некоторых вопросов и проверочных мероприятий к эффективному воздействию на эти процессы с использованием всех правовых, административных, силовых и прочих механизмов, которые есть в распоряжении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, всего силового блока", - сказал Игорь Шуневич.

По его словам, МВД в ближайшее время выработает систему мер для эффективного воздействия на негативные процессы в сельском хозяйстве. "Думаю, что порядок сразу мы не наведем: проблема застаревшая. Но то, что заставим работать более эффективно этот сложный механизм, это точно, - уверен министр. - Как это делать и какие использовать силы и средства, уже сегодня мы себе представляем. Думаю, что в ближайшее время те, кто нас не услышал в первый раз, почувствуют на себе наше воздействие".

Игорь Шуневич заметил, что таких предприятий, которые сразу же не реагируют на требования, достаточно. "Присутствует определенная латентность в этом вопросе. Некоторые хозяйства хитрят, скрывают истинное положение дел", - подчеркнул он.

Выявленные в сельскохозяйственных организациях нарушения - это в основном халатность, безответственное отношение к материально-техническим средствам. "Это загубленная техника, приписки сплошь и рядом, нарушение технологий, которое влечет весь негатив - от падежа до невыплаты зарплат. Это и отношение к людям, которые работают на земле", - рассказал глава ведомства.

"Есть еще время устранить недостатки, прислушаться к нашим советам, потому что больше советовать мы не будем", - предупредил министр руководителей хозяйств.-0-