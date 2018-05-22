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Шуневич: задача МВД - сузить поле коррупционных рисков

Общество 22.05.2018 | 21:57
Фото из архива
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из задач МВД заключается в том, чтобы сузить поле, которое создает возможности для коррупционных рисков. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

Игорь Шуневич отметил, что более 80% всех преступлений коррупционной направленности выявляется сотрудниками органов внутренних дел. "Я не думаю, что предстоящие значимые мероприятия в жизни страны каким-то образом повлияют на ситуацию с коррупцией в стране. Безусловно, какие-то риски появятся в части расходования бюджетных средств, и мы это учитываем. Мы готовимся - создаются специальные документы по контролю за расходованием бюджетных средств, которые выделяются на обеспечение мероприятий. В целом задача министерства состоит в том, чтобы сузить поле, которое создает возможности для коррупционных рисков", - подчеркнул министр.

По его словам, оперативная обстановка в целом по преступности в стране достаточно спокойная. "Мы имеем положительные тренды с начала нынешнего года. Это снижение практически на 7% поступивших заявлений и сообщений о преступлениях в органы внутренних дел, более чем на 10% снизилось число злодеяний, совершенных в общественных местах. В целом оперативная обстановка позволяет говорить, что мы адекватно реагируем на все вызовы и угрозы в части обеспечения безопасности в стране", - заключил Игорь Шуневич.-0-

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Теги
коррупция, МВД, Шуневич
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