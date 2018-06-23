23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и грозы ожидаются в некоторых районах Беларуси 24 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются дожди, в некоторых районах - сильные. Днем местами возможны грозы. Ветер будет западной четверти умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью и утром составит 7-12 тепла. Во второй половине дня ожидается от плюс 12 по северу и до 21 градуса выше нуля в южных районах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN