1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 2 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно. Ветер юго-восточный с переходом на западный, сильный, порывистый. На большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.
Прогнозируются дожди, утром и днем по западной половине - с мокрым снегом. Ночью по западу республики ожидаются сильные дожди.
Температура воздуха в течение суток будет плюс 1-6 градусов, по востоку - до 8 градусов тепла.-0-
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