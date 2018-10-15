Синод РПЦ решил полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом сегодня журналистам заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает корреспондент БЕЛТА.

РПЦ надеется на то, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности, отметил митрополит.

Кроме того, синод надеется, что в Украине не будет столкновений на этой почве, подчеркнул он. "Мы слышали заверения Президента Украины Петра Порошенко, что все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, которой они принадлежат, что никаких препятствий этому чиниться не будет. Мы надеемся на то, что эти обещания будут выполнены", - сказал митрополит Иларион.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата отметил, что прихожанам на такое решение надо реагировать спокойно. "В практическом плане это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом. Наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами, священниками Константинопольского патриархата, миряне не смогут причащаться в его храмах", - пояснил он.

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