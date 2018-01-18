Синоптики прогнозируют в выходные снег и небольшой мороз

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные сохранится снежная с небольшими морозами погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларусь пришла настоящая зима, и хотя мороз ослабел, но выпал снег и установился снежный покров. Сегодня днем фронты ушли на восток, погода улучшилась, но в предстоящие сутки вновь ожидается ухудшение погодных условий. Очередная система атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, прибавит снега, а в дальнейшем и окрепнут морозы", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 19 января, ожидается слабоморозная с осадками погода. Ночью в основном по юго-западной половине страны, утром и днем на большей части территории прогнозируется снег, мокрый снег, местами слабый гололед. В отдельных районах метель, по юго-западу страны порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.

В предстоящие выходные ожидаются небольшие морозы, вполне подходящие для зимнего активного отдыха. В субботу, 20 января, ночью и утром под влиянием фронтальных разделов на большей части территории страны пройдет снег, днем кратковременный снег ожидается в основном в северо-восточных и юго-западных районах. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем будет от нуля до минус 5 градусов.

В воскресенье, 21 января, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах сохранится гололедица. Ночью будет 3-9 мороза, днем ожидается 1-6 градусов со знаком минус.

В начале следующей недели с ростом атмосферного давления прогнозируется морозная, по-зимнему комфортная погода. В понедельник, 22 января, в отдельных районах, преимущественно по востоку страны, пройдет кратковременный снег, на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха составит 5-11 градусов мороза, днем будет 1-7 со знаком минус.

Во вторник, 23 января, в отдельных районах также пройдет кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ночью температура понизится до 5-12 градусов, при ясном небе местами до 14 мороза, днем будет от минус 3 до минус 9 градусов.-0-

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