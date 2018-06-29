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Система госзакупок в Беларуси будет совершенствоваться - Жарко

Общество 29.06.2018 | 11:42
Фото из архива
Фото из архива

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система госзакупок в Беларуси будет совершенствоваться. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер рассказал о мерах, которые планируется предпринять после того, как в сфере здравоохранения была вскрыта крупная коррупционная схема.

"Может быть, выработаем какой-то новый алгоритм", - проинформировал Василий Жарко. При этом систему госзакупок вице-премьер считает в целом прозрачной, хотя не отрицает, что она несколько забюрократизирована. По результатам работы контролирующих органов будут внесены предложения. На их основании те или иные элементы могут быть упрощены, но подход к этому вопросу будет взвешенным, подчеркнул Василий Жарко.

Как сообщалось, КГБ задержал за систематическое получение взяток ряд медицинских функционеров. В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров - за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак - за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. При обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $620 тыс. в эквиваленте.

Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно. Второй - за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медназначения.

Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные вознаграждения доходили до $10 тыс., а отдельным должностным лицам - до $350 тыс. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте. Речь идет о чиновниках, в функциональные обязанности которых входило принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не о лечащих врачах системы здравоохранения страны.

Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10-60%, в отдельных случаях - на 100%.-0-

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госзакупки, Жарко
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