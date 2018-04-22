22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему предоставления безналичных жилищных субсидий усовершенствуют в Беларуси, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, передает БЕЛТА.
"Сейчас разработан проект нормативно-правового акта, который совершенствует систему предоставления безналичных жилищных субсидий. Добавляются новые категории граждан-получателей: молодые мамы, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также те, кто воспитывает ребенка-инвалида и присматривает за престарелыми гражданами", - сказал Александр Терехов.
Жилищный фонд в Беларуси находится на особом контроле. "В прошлом году отремонтировано 2,6 млн кв.м жилищного фонда, в этом году планка стоит более значимая - 2,9 млн кв.м. Есть проблема с точки зрения нормативного срока выполнения работ по капитальному ремонту. Есть определенные проблемы с задержкой в финансировании: как правило, больше всего деньги направляются уже в третьем, четвертом квартале, когда приходится нагонять. Мы понимаем, что это влечет за собой определенные проблемы в качестве", - отметил министр.
В Беларуси разработана программа по замене и модернизации лифтового оборудования сроком на три года. "Более 10 тыс. лифтов должно быть заменено либо модернизировано. Полагаем, что программа начнет работать уже в этом году. Думаю, что за три года мы успешно справимся. Новое современное оборудование будет поставлять "Могилевлифтмаш". Это будут лифты с увеличенным сроком эксплуатации - до 30 лет", - добавил Александр Терехов.-0-
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