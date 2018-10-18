18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системы наблюдения будут создаваться на белорусско-польской границе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Совет Министров постановлением №744 от 17 октября 2018 года одобрил 10 проектов международной технической помощи. Среди них - белорусско-польский проект "Совместные инициативы пограничных служб с целью повышения эффективности пограничного контроля и охраны госграницы". Его бюджет для органов пограничной службы Беларуси составляет 790 тыс. евро.

"Он направлен на проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, торговлей людьми и организованной трансграничной преступностью. Делаться это будет за счет усиления охраны границы путем создания систем наблюдения. Срок реализации проекта - два года", - рассказали в Госпогранкомитете.-0-