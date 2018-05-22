Ситуация на рынке труда стала стабильно улучшаться - Костевич

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ситуация на рынке труда стала стабильно улучшаться. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на семинаре в Витебске по вопросам организации работы по реализации декрета №1, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом ситуация на рынке труда на протяжении 2017 и истекшего периода 2018 года улучшается. Замедляются темпы снижения числа занятого населения в экономике. Информация по четырем месяцам нынешнего года будет к концу текущей недели, но даже цифры за январь-март свидетельствуют, что темп снижения составил 99,7% к соответствующему уровню прошлого года. При этом в стране уже есть два региона, в которых этот показатель превышает 100%. Это Минск и Минская область (100,8% и 100,1% соответственно)", - рассказала Ирина Костевич. По ее словам, это результат совместных усилий Минтруда и соцзащиты с областными ведомствами. Позитивно повлияло и улучшение экономической ситуации в стране.

Касаясь ситуации в Витебской области, министр труда и соцзащиты отметила, что здесь, как и в других регионах Беларуси, наблюдается положительная динамика. Так, темп снижения числа занятого населения в экономике в январе 2017 года составлял 96,7%, а по итогам марта 2018-го достиг 98,9%.

Еще один важный показатель, характеризующий состояние рынка труда, - активность движения рабочей силы. Он рассматривается по принятым и уволенным сотрудникам. При этом срез проводится только на средних и крупных предприятиях. Идеально, когда увольнение меньше 100%, а прием больше 100%. Этого уровня по итогам I квартала удалось достичь в Минской, Гродненской и Могилевской областях. В Витебском регионе темп по увольнению работников составил 104,2%, приему - 111,2%. В режиме вынужденной неполной занятости в прошлом году работали 238 организаций области, в январе-марте - 130. "Это еще достаточно много. Однако тенденции свидетельствуют о серьезном улучшении общей ситуации", - констатировала руководитель ведомства.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая по стране составил 0,5%, по Витебской области - 0,7%, или 3 тыс. 378 человек в абсолютных цифрах. При этом количество вакансий на рынке труда выше практически в два раза. Такая же ситуация отмечается и в других регионах страны. По словам Ирины Костевич, главная проблема связана с дисбалансом спроса и предложения. "Наниматель ждет квалифицированных с опытом работы кадров. Те, кто сегодня обращается в службу занятости, - как правило, люди, которые долго не работали, утратили квалификацию или переоценивают свой потенциал. В этих условиях придется работать, удовлетворяя, с одной стороны, нанимателя, а с другой, снимая напряженность на рынке труда и обеспечивая максимальное трудоустройство наших граждан. Это главная задача декрета №1 "О содействии занятости", - заключила министр.

Витебская область стала третьим регионом, где проводился семинар (ранее прошли в Бресте и Гомеле). Ирина Костевич отметила важность этих встреч. "Мы должны правильно запустить эту работу. Открыты и готовы к диалогу, готовы услышать из регионов и обсуждать все вопросы, которые будут, помогать их решать. Наша главная задача - не допустить социальной напряженности на рынке труда", - подчеркнула она.

Вторая серия семинаров запланирована на осень, после пилотного наполнения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.-0-