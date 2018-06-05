Сивак: проблемы белорусских перевозчиков при въезде в города - организаторы ЧМ по футболу решены

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы белорусских перевозчиков при въезде в города - организаторы чемпионата мира по футболу решены, заявил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак после проведения VIII сессии отраслевых советов Координационного транспортного совещания государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проблемы у перевозчиков 1 июня действительно были. Пришлось звонить министру транспорта России и оперативно решать этот вопрос. Сейчас все вопросы сняты", - подчеркнул министр. Перевозчики в ведомство больше не обращались, добавил он.

Как сообщалось, в связи с вступлением с 1 июня 2018 года норм указа президента России от 9 мая 2017 года №202 в адрес Министерства транспорта и коммуникаций стали поступать обращения белорусских автоперевозчиков о невозможности зарегистрироваться в системе "ЭРА-ГЛОНАСС", а также отказом в выдаче соответствующего оборудования системы "Платон". Проблемная ситуация возникла у всех международных автомобильных перевозчиков при въезде в города - организаторы чемпионата мира по футболу.

При этом уже с 21.00 1 июня 2018 года начало осуществляться оснащение белорусских автобусов спутниковым оборудованием системы "Платон".

VIII сессия отраслевых советов Координационного транспортного совещания государств - участников СНГ прошла сегодня в Минске. Во время мероприятия обсуждались такие темы, как безопасность на транспорте, информатизация этого сектора, вопросы подготовки специалистов.

Координационное транспортное совещание государств - участников Содружества Независимых Государств (КТС СНГ) образовано в соответствии с соглашением о принципах и условиях взаимоотношений в области транспорта от 30 декабря 1991 года и является органом отраслевого сотрудничества СНГ в сфере морского, автомобильного и внутреннего водного транспорта, а также общетранспортных вопросов на территориях стран СНГ во взаимодействии с другими отраслевыми советами в области транспорта. Среди основных задач КТС СНГ - содействие формированию общего транспортного пространства государств СНГ, установление согласованной тарифной политики, обеспечение условий транзита грузов, содействие разработке и реализации согласованной системы правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение защищенности объектов транспортной инфраструктуры.-0-