Следственный комитет заинтересован в расширении международного сотрудничества в сфере защиты детей

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси заинтересован в расширении международного сотрудничества в сфере защиты несовершеннолетних. Об этом заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич сегодня на международном круглом столе "Противодействие преступлениям в отношении детей в сети Интернет: лучший мировой опыт", передает корреспондент БЕЛТА.

"Следственный комитет Беларуси ориентирован на постоянное совершенствование работы, внедрение в практику достижений науки и техники, а также положительного международного опыта в области противодействия преступности в отношении несовершеннолетних. Мы заинтересованы в расширении мирового сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства, обмена опытом, особенно в вопросах предупреждения и профилактики преступлений. И наша встреча - это реальная возможность развития взаимодействия по пресечению преступлений в отношении детей и противодействия вовлечению их в противоправную деятельность", - отметил Иван Носкевич.

Значимость мирового сотрудничества подчеркнул и заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич. "Лица, причастные к совершению преступлений в интернете, могут находиться за границами нашего государства и даже на другом континенте. Поэтому работа по созданию глобальной системы противодействия требует участия многих заинтересованных сторон, в первую очередь, правоохранительных и иных государственных органов, неправительственных и международных организаций, общества в целом", - сказал он.

Также в круглом столе приняли участие специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш, резидент-координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. С докладами выступили представители Следственного комитета, Министерства иностранных дел, ООО "Мобильные телесистемы" (МТС).

Организаторы мероприятия - Министерство иностранных дел, Следственный комитет, представительство ЮНИСЕФ в Беларуси.-0-