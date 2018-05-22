Смягчение наказания и декриминализация существенного влияния на наркоситуацию не окажут - Шуневич

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смягчение наказания и декриминализация существенного влияния на наркоситуацию не окажут. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

Игорь Шуневич отметил, что Министерство внутренних дел последовательно и аргументировано выступает против смягчения уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, основываясь на долгосрочном прогнозе развития наркоситуации в стране. "Белорусское законодательство сегодня эффективно. Смягчение наказания и декриминализация существенного влияния на наркоситуацию не окажут. Избранный сегодня вектор госполитики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков явился очень эффективным и действенным рычагом, который позволил стабилизировать наркоситуацию в стране", - подчеркнул министр.

По его словам, об эффективности работы МВД и в целом всей системы госзащиты населения от наркоугрозы говорят цифры статистики: на 30% снизилось количество выявляемых наркопреступлений, в шесть раз увеличился объем изымаемых наркотиков, в три раза уменьшилось число передозировок (среди подростков - в 22 раза), уменьшилось число летальных исходов. "Это ощутимые результаты. Законодательство, которое сформировано и действует сегодня, отвечает тем вызовам и угрозам, которые несет в себе наркоситуация. Что касается изменений закона, то мы - солдаты правопорядка, какой будет приказ - равно закон, такой закон и приказ мы будем выполнять", - заключил Игорь Шуневич.-0-