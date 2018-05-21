Собаку-авиатора для фестиваля #Пронебо-2018 выбрали в Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собака породы сиба-ину по кличке Элли выбрана талисманом чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018. Питомец со своим хозяином отправятся в полет на самолете, вертолете и воздушном шаре, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).

В конкурсе, который проводила БФАС, участвовали более 150 собак. Их креативные хозяева придумывали разнообразные авиационные образы и интерьеры для фотосъемки. А победила собака охотничьей породы сиба-ину (национальное достояние Японии). Теперь Элли, которой 2,5 года, к своим многочисленным титулам чемпиона Беларуси добавит статус талисмана чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018. Ее фото появится на афишах, билбордах, футболках и в оформлении всей площадки мероприятия.

В прошлом году в оформлении фестиваля уже использовалось изображение собаки, но без истории. Сейчас организаторы захотели выбрать живой талисман - своеобразную белорусскую Белку или Стрелку, которая не только испытает на себе настоящий полет, но и будет радовать гостей фестиваля.

Впервые Минск принимает чемпионат по вертолетному спорту. Соревнования пройдут с 23 по 29 июля: более 100 пилотов будут показывать класс в слаломе, развозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах. Всего столица примет около 20 вертолетов из 10-15 стран. Кроме того, 28-29 июля минчан ожидает ежегодный фестиваль авиационного спорта #Пронебо, где покажут различные летательные аппараты - от аэростатов и парашютов до самолетов и гоночных дронов.-0-