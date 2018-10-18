Соглашение о взаимодействии стран СНГ в случае ядерной аварии планируется подписать в Астане

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий планируется подписать на заседании Совета глав правительств СНГ 2 ноября в Астане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"На заседании планируется обсудить и принять ряд значимых документов, одним из которых является Соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Документом предусмотрены обязательства сторон содействовать безотлагательному предоставлению помощи в случаях ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения", - рассказали в пресс-службе.

Предполагается, что взаимодействие стран Содружества будет осуществляться через уполномоченные (компетентные) органы. В частности, предусматривается первоочередной въезд на территорию запрашивающей стороны групп по оказанию помощи, в том числе беспрепятственный транзит специальной техники, оборудования, оснащения, инструментов и материалов. Кроме того, в обязанности уполномоченных органов будет входить регулярное информационное взаимодействие, обеспечивающее предоставление достоверной и полной картины возникшей аварийной ситуации.

Содействие в организации взаимодействия уполномоченных органов будет поручено Комиссии государств СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. "Подписание документа позволит повысить уровень обеспечения ядерной и радиационной безопасности сторон, а также минимизировать отрицательные последствия для здоровья населения и окружающей среды при использовании атомной энергии в мирных целях", - отметили в Исполкоме СНГ.-0-