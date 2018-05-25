Союзные парламентарии обсудят проект программы по защите пострадавших от катастрофы на ЧАЭС

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопросы защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, будут рассмотрены на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Оно пройдет 29 мая на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания рассмотрят ход согласования проекта концепции программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, - отметили в пресс-службе. - Повесткой заседания комиссии предусмотрено рассмотрение хода выполнения предыдущих решений по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. В частности, депутатам будет представлена информация о ходе подготовки документов по созданию в рамках Союзного государства многопрофильных реабилитационно-оздоровительных центров по оказанию помощи детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. Решение о создании таких учреждений было принято депутатами в октябре 2017 года".

Вместе с парламентариями в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, МЧС Беларуси и России, министерств финансов двух стран, а также Министерства здравоохранения, Министерства лесного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Гомельского облисполкома.-0-