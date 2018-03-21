Сокращенное белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 марта 2018, Ср
-4°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4086
USD 1.9623
RUB 3.4121
Главное
Александр Лукашенко О роли искусства, звездах шоу-бизнеса и "Евровидении" - Лукашенко встретился с талантливой молодежью
Президент
Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию
Президент
Беларусь рассчитывает на развитие промышленной кооперации с Индией - Кобяков
Экономика
Сокращать количество вузов в Беларуси в ближайшее время не планируется - Карпенко
Общество
ДОСЬЕ: Символ трагедии. Мемориальный комплекс "Хатынь"
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ВИДЕО: Министр о будущих новациях в образовании
18:17 Заголовки новостей
ВИДЕО: Карпенко: набор на IT-специальности увеличится
18:15 Заголовки новостей
Порошенко одобрил решение о мерах по нейтрализации угроз в сфере миграционной политики
18:14 В мире
Беларусь на площадке в ООН с тревогой отметила рост неприязни между крупнейшими военными державами
18:09 Политика
Новые варианты участия в застройке Раковского предместья предложены инвесторам в Минске
18:04 Регионы
Директор Департамента по авиации Минтранса задержан за взятку
18:02 Происшествия
Церемония открытия ЧМ по конькобежному спорту среди студентов состоялась в Минске
18:00 Спорт
Театральный форум "М@rt. контакт" поражает многообразием жанров и форм - эксперт
17:55 Культура
Правоохранители установили лжеминера автомобиля в Бресте
17:50 Происшествия
ФОТО: Минск и Тбилиси подписали программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы
17:49 Заголовки новостей
Новая редакция Кодекса об образовании внесена в правительство для предварительного рассмотрения
17:48 Общество
Лучшим спектаклям на "М@rt. контакте" присвоят звание "Событие форума"
17:42 Культура
ФОТО: Щеткина встретилась с послом Великобритании
17:39 Заголовки новостей
Беларусь придает приоритетное значение созданию партнерской сети координаторов по ЦУР - Щеткина
17:37 Общество
ФОТО: На Пинском судостроительном заводе спустили на воду паром, который свяжет Житковичи и Туров
17:33 Заголовки новостей
Министр образования предложил родителям участвовать в общественном контроле за школьным питанием
17:30 Общество
Филиал класса Конфуция БГУФК появится в одной из школ Витебска
17:30 Регионы
Евразийская экономическая комиссия намерена установить контакты с США
17:25 Экономика
В Беларуси отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости туберкулезом
17:04 Общество
Возможность учиться бесплатно на заочном отделении будет сохранена - Карпенко
17:04 Общество
Все новости
Сюжеты
Официальный визит Александра Лукашенко в Грузию Официальный визит Александра Лукашенко в Грузию
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Годовщина трагедии в Хатыни Годовщина трагедии в Хатыни
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Сокращенное белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня

Общество 21.03.2018 | 16:59
Алексей Бегун. Фото из архива
Алексей Бегун. Фото из архива

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усеченный вариант белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня, сообщили БЕЛТА в МВД.

Для беспрепятственного транзита болельщиков на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, подготовлен проект усеченного соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов. "Республикой Беларусь с учетом грядущего чемпионата мира по футболу было принято решение подготовить соглашение о взаимном признании виз и иных разрешительных документов в отношении определенной категории иностранных граждан и лиц без гражданства. Проект подготовлен, согласован всеми заинтересованными госорганами и направлен для рассмотрения российской стороне. Есть ожидание, что в ближайшее время пройдут консультации и соглашение вступит в силу до 4 июня 2018 года", - проинформировал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

По его словам, вариант содержит все базовые положения, которые были согласованы в рамках большого соглашения по признанию виз. "Это, в первую очередь, безвизовый транзит на основании паспорта болельщика. Кроме того, возможность транзитного следования по территории Беларуси лиц с визой России, которые в силу определенных обстоятельств не получили паспорт болельщика. Также обратный транзит после завершения чемпионата мира", - сказал Алексей Бегун. Предполагается, что компетентные органы Российской Федерации представят информацию в отношении тех, кто получает паспорт болельщика.

Как отметил правоохранитель, когда вступит в силу полноценное соглашение о взаимном признании виз, его усеченный вариант прекратит действовать. До этого момента, как планируется, данный документ будет работать.

Работа по подготовке широкомасштабного соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией ведется уже второй год. Пока, по словам Алексея Бегуна, по соглашению есть ряд неурегулированных вопросов.

ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня, а завершится 15 июля финалом на московском стадионе "Лужники". Матчи мирового первенства примут 11 российских городов: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саранск.-0-

﻿
Теги
Беларусь, визовая политика, МВД, планирование, Россия, чемпионат мира по футболу
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4086 BYN 2.407 BYN 2.413 BYN
USD
1.9623 BYN 1.961 BYN 1.963 BYN
RUB
3.4121 BYN 3.403 BYN 3.415 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Пинске спустили на воду паром, который свяжет Житковичи и Туров
Все видео

Фотоновости

Щеткина встретилась с послом Великобритании
Все фото

Инфографика

Беларусь-Грузия: торгово-экономическое сотрудничество Белорусско-грузинский товарооборот по итогам 2017 года увеличился на 26,5% к уровню 2016 года и составил $93,5 млн.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: надо поднять статус городов и сел, где родились известные деятели искусства Беларуси
Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее расширение белорусско-иранских связей во всех отраслях
Политика
Фото из архива Союзные парламентарии обсудят формирование общего информпространства Беларуси и России
Беларусь на площадке в ООН с тревогой отметила рост неприязни между крупнейшими военными державами
Беларусь нацелена на поиск новых возможностей для активизации сотрудничества с Уругваем - посол
Экономика
Во время встречи "Белоруснефть" и Oil India Limited прорабатывают три новых контракта
Евразийская экономическая комиссия намерена установить контакты с США
Скорректирована форма реестра резидентов Парка высоких технологий
Происшествия
Фото ОГАИ Минского района Фура без страховки и легковушка без техосмотра столкнулись под Минском
Директор Департамента по авиации Минтранса задержан за взятку
Правоохранители установили лжеминера автомобиля в Бресте
Регионы
Сергей Ровнейко. Фото из архива Создание новых производств в регионах позволит снять волнующие людей вопросы - Ровнейко
Новые варианты участия в застройке Раковского предместья предложены инвесторам в Минске
Филиал класса Конфуция БГУФК появится в одной из школ Витебска
Спорт
Во время матча "Минчанка" - "Штутгарт". Фото CEV Волейболистки "Минчанки" впервые пробились в финал континентального турнира - Кубка ЕКВ
Церемония открытия ЧМ по конькобежному спорту среди студентов состоялась в Минске
БАСС и Студенческий спортивный союз Польши заключили меморандум о сотрудничестве
Технологии
Фото из архива "Белтелеком" с 1 апреля повышает тарифы
Новое мобильное приложение позволит бесплатно использовать QR-код вместо печатей и штампов
Акционеры Facebook подали на соцсеть в суд из-за утечки данных
Культура
Выступает академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя Списки жертв преступлений фашистов представлены на выставке "Хатынь - святыня национальной памяти"
Театральный форум "М@rt. контакт" поражает многообразием жанров и форм - эксперт
Лучшим спектаклям на "М@rt. контакте" присвоят звание "Событие форума"
В мире
Здание Правительства Украины. Фото Reuters Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
Порошенко одобрил решение о мерах по нейтрализации угроз в сфере миграционной политики
ЕК предложила ввести налог в 3% для крупных интернет-компаний
Калейдоскоп
Второй трейлер "Мстители 3: Война бесконечности" установил рекорд по числу просмотров
87-летняя испанка покорила интернет нарисованными в Paint картинами
"Лига справедливости" официально стала самым неудачным фильмом DCEU
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия