Сокращенное белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усеченный вариант белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня, сообщили БЕЛТА в МВД.

Для беспрепятственного транзита болельщиков на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, подготовлен проект усеченного соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов. "Республикой Беларусь с учетом грядущего чемпионата мира по футболу было принято решение подготовить соглашение о взаимном признании виз и иных разрешительных документов в отношении определенной категории иностранных граждан и лиц без гражданства. Проект подготовлен, согласован всеми заинтересованными госорганами и направлен для рассмотрения российской стороне. Есть ожидание, что в ближайшее время пройдут консультации и соглашение вступит в силу до 4 июня 2018 года", - проинформировал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

По его словам, вариант содержит все базовые положения, которые были согласованы в рамках большого соглашения по признанию виз. "Это, в первую очередь, безвизовый транзит на основании паспорта болельщика. Кроме того, возможность транзитного следования по территории Беларуси лиц с визой России, которые в силу определенных обстоятельств не получили паспорт болельщика. Также обратный транзит после завершения чемпионата мира", - сказал Алексей Бегун. Предполагается, что компетентные органы Российской Федерации представят информацию в отношении тех, кто получает паспорт болельщика.

Как отметил правоохранитель, когда вступит в силу полноценное соглашение о взаимном признании виз, его усеченный вариант прекратит действовать. До этого момента, как планируется, данный документ будет работать.

Работа по подготовке широкомасштабного соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией ведется уже второй год. Пока, по словам Алексея Бегуна, по соглашению есть ряд неурегулированных вопросов.

ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня, а завершится 15 июля финалом на московском стадионе "Лужники". Матчи мирового первенства примут 11 российских городов: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саранск.-0-