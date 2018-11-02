Соотношение средних размеров пенсии и зарплаты в сентябре составило 38,9%

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер средней пенсии по возрасту в сентябре этого года в Беларуси достиг 38,9% от средней заработной платы. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

"Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в сентябре 2018 года составило 38,9%; в январе-сентябре - 36,5%. Работа по поддержанию уровня пенсионного обеспечения будет продолжена", - заявил Валерий Ковальков.

Как сообщалось, Президент Беларуси 23 октября подписал указ №419 "О повышении пенсий", предусматривающий перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. В результате перерасчета средний размер трудовых пенсий составит Br388,1, средний размер пенсии по возрасту - Br393,96. Это уже третий перерасчет пенсий в этом году. В результате всех трех произведенных в этом году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%. Номинальный темп роста пенсий по возрасту в 2018 году по сравнению с 2017 годом составит, по оценке, 113,8%, а в реальном выражении - 107,9%.

Кроме того, в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) с 1 ноября произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий.

Сегодня в органах по труду, занятости и социальной защите пенсию получают более 2,5 млн пенсионеров (27% от общей численности населения). На 100 пенсионеров приходится 167 работников. Наибольший удельный вес пенсионеров в Витебской области - 29,2% от общей численности населения данного региона; наименьший - 24,4% - в Минске.-0-

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Пересмотр размеров страховых взносов в ФСЗН не планируется - Минтруда "Несмотря на проведенные перерасчеты пенсий, поддержка республиканского бюджета в более высоком размере, чем это предусмотрено в законе о бюджете Фонда социальной защиты населения, не потребуется", - сказал замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.