Сотрудничество Беларуси и Китая в сфере спорта и туризма развивается динамично - Ковальчук

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Китая в сфере спорта и туризма в последние годы развивается динамично. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сегодня на открытии Дней культуры и туризма города Чунцин в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сотрудничество Беларуси и Китая в сфере спорта и туризма развивается динамично, особенно в последние годы. Вектор этим отношениям задают главы наших государств, которые ведут честный и открытый диалог, направленный на установление не просто партнерских, а доверительных отношений между нашими странами и народами", - отметил Сергей Ковальчук.
Также он подчеркнул: с белорусской стороны делается все возможное, чтобы развивать и укреплять контакты. К примеру, китайские спортсмены регулярно участвуют в международных соревнованиях, которые проходят на территории Беларуси. В свою очередь белорусские атлеты выезжают в Китай, чтобы провести спарринг по различным видам спорта. По мнению министра, это позволяет не только выявить сильнейших, но и приобрести бесценный опыт, наладить диалог с коллегами, приобщиться к традициям и культуре друг друга.
Успешно развивается белорусско-китайское сотрудничество и в сфере образования. В частности, речь идет о взаимодействии между специализированными спортивными и туристическими вузами Беларуси и Китая. В качестве примера Сергей Ковальчук привел класс Конфуция на базе БГУФК: в учебно-методическом центре молодые люди изучают историю, культуру и язык Китая.
Объявление текущего года в Китае Годом белорусского туризма, как считает министр, позволяет расширить возможности для путешественников, создать для них наиболее благоприятные, удобные и безопасные условия.-0-
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