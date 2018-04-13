Сотрудники ГАИ будут регулировать расстановку транспорта у кладбищ на Радуницу

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ будут регулировать расстановку транспорта возле кладбищ на Радуницу. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Соловей отметил, что в отношении крупных кладбищ, таких как "Северное", будет изменена организация дорожного движения (более подробная информация и схемы проезда будут опубликованы на сайте МВД). "Возле более мелких кладбищ будут присутствовать сотрудники ГАИ. Они окажут помощь приехавшим в расстановке транспорта. Водителям следует внимательно соблюдать указания регулировщика", - подчеркнул он.

Старший инспектор обратил внимание, что если раньше большинство посещали кладбища непосредственно на Радуницу, то в последние годы идет распределение - многие посещают места захоронения заранее. С точки зрения безопасности это приветствуется.-0-