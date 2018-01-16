Сотрудники милиции должны служить примером для всех в части соблюдения закона - Кубраков

16 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов должны служить примером для всех в части соблюдения закона, заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков.

"Любое нарушение установленного порядка служебной деятельности, а тем более правонарушение со стороны работников милиции имеет негативный общественный резонанс и подрывает авторитет органов внутренних дел. Поэтому в случае появления и подтверждения таких фактов к сотрудникам, дискредитирующим форму, применяются самые жесткие меры", - подчеркнул Иван Кубраков.

В качестве примера он привел выявление в 2017 году двух сотрудников, занимавшихся производством и продажей самогона. Каждый из них был подвергнут максимально возможному штрафу и уволен.

По словам начальника УВД, в органах внутренних дел уделяется пристальное внимание повышению доверия со стороны населения. Непримиримость к нарушителям законности, особенно в собственных рядах, были и остаются приоритетными направлениями деятельности. Вместе с тем одной из главных задач службы собственной безопасности остается и защита сотрудников от необоснованной дискредитации.

В частности, в прошлом году в интернете были обнаружены видеоролики с оскорбительным контентом в адрес ушачской милиции. Автор выдвигал обвинения в адрес сотрудников, комментирование велось в оскорбительных выражениях. Проверка установила, что к изготовлению и размещению видеороликов причастны трое жителей Ушачей. В их отношении составлены административные протоколы за оскорбление и клевету, которые рассматриваются в суде.-0-