Сотрудников милиции переведут на усиленный вариант несения службы 2 июля

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы в 9.00 2 июля. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Владимир Станилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерством внутренних дел приняты необходимые подготовительные меры, направленные на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности во время празднования Дня Независимости. "С 9.00 2 июля до 9.00 4 июля личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Все места праздничных мероприятий планируется взять под усиленный контроль", - сказал Владимир Станилевич.

Традиционно в наиболее многолюдных местах в праздничные дни будет пропускной режим. "Территория проведения массовых мероприятий предварительно обследуется саперно-пиротехническими группами на предмет обнаружения запрещенных предметов. Для досмотра граждан и их вещей планируется организовать работу максимально возможного количества контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительных пунктов пропуска для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с малолетними детьми", - проинформировал начальник отдела.

В празднике не смогут участвовать лица в состоянии алкогольного опьянения, а при досмотре будут изыматься запрещенные предметы и вещества. С их перечнем можно ознакомиться у контрольно-пропускных пунктов. "Министерство внутренних дел призывает жителей и гостей нашей страны с пониманием отнестись к принимаемым мерам, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий, не нарушать общественного порядка и не совершать иных правонарушений", - заключил он.-0-