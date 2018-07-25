Сотрудницу МЧС позвали замуж во Дворце Независимости

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диспетчера Островецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Оксану Корево позвали замуж во время экскурсии по Дворцу Независимости, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во Дворце Независимости с экскурсией побывали сотрудники МЧС и юные спасатели. Таким образом они отметили День пожарной службы, который отмечается в Беларуси 25 июля.

Среди экскурсантов оказалась и Оксана, которая решила посетить Дворец Независимости вместе со своим молодым человеком Мечиславом Боровским.

В конце насыщенной экскурсии, во время общего фотографирования парень неожиданно вывел девушку из толпы и сделал ей предложение. "Хочу сказать, пользуясь моментом, чтобы не ходить вокруг да около… Корево Оксана Владимировна, вы готовы стать моей женой?" - просто, но с волнением спросил Мечислав.

Оксана решила не тянуть с ответом и под восторженные гулы коллег приняла предложение. Так она стала первой девушкой, которой предложили выйти замуж во Дворце Независимости. Сотрудники службы протокола даже пошутили, что, надеются, что это не последнее подобное предложение в этом здании.

"Я очень счастлива, очень рада. Очень все красиво, слегка неожиданно. Все прекрасно. Конечно, впечатления незабываемые", - призналась журналистам Оксана.

Мечислав, который работает фитнес-тренером в Островце, рассказал, что изначально не планировал ехать на экскурсию в Минск. Однако потом обдумал все и решил воспользоваться моментом. О принятом решении он, конечно же, не жалеет.-0-

Фото Андрея Покумейко