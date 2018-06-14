Социальное пособие на подгузники наиболее востребовано среди всех видов ГАСП

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников является наиболее востребованным видом государственной адресной социальной помощи. Об этом сообщила сегодня на онлайн-конференции начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Мария Горбацевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам I квартала 2018 года получателями государственной адресной социальной помощи (ГАСП) стали 90,3 тыс. человек, сумма помощи составила Br24,5 млн. Из них ежемесячное социальное пособие назначено 23,7 тыс. человек на сумму почти Br6,3 млн, единовременное социальное пособие - 12,3 тыс. граждан на сумму Br1,7 млн, социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников - 39,4 тыс. на сумму Br11 млн. Продуктами питания обеспечено 14,9 тыс. детей на сумму Br5,5 млн", - привела цифры Мария Горбацевич.

Таким образом, наиболее распространенным видом помощи является социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников - 43,6%.

Больше всего получателей ГАСП в Гомельской области. За первый квартал текущего года их количество составило 16,4 тыс. человек (18,2%).

Онлайн-конференция на тему "Государственная адресная социальная помощь" прошла сегодня на сайте Минтруда. Ответы на вопросы о порядке обращения за государственной адресной социальной помощью, ее видах и условиях предоставления давали заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Мария Горбацевич и начальник отдела организации социальной помощи и по делам ветеранов главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Галина Лазаренко.-0-