Социальную пенсию получают 0,14% всех пенсионеров

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальную пенсию в Беларуси получают 0,14% всех пенсионеров. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и министерства.

"Социальная пенсия в Беларуси назначается в том числе женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет, не имеющим права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой взносов. Численность таких пенсионеров - 3,6 тыс. человек. Это всего 5% от общего числа получателей социальной пенсии, или 0,14% от общей численности пенсионеров. Многие из тех, кто сегодня получает данную пенсию, не отработали в течение трудоактивного периода даже пяти лет", - подчеркнул Валерий Ковальков.

Также он привел статистические данные за май 2018 года, согласно которым средний размер социальной пенсии - Br191,45. Это выше бюджета прожиточного минимума пенсионера (Br157,5). В основном социальную пенсию в Беларуси получают дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства. Размеры пенсии у них разные - от Br154,94 (у инвалидов третьей группы) до Br227,24 (у инвалидов первой группы, детей-инвалидов с четвертой степенью утраты здоровья).-0-

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