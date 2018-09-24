Социологи отмечают достаточно высокий уровень доверия населения к работе белорусской милиции

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт социологии Национальной академии наук Беларуси провел исследование, результаты которого говорят о достаточно высоком уровне доверия населения к работе милиции. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр пояснил, что ранее в МВД существовала собственная структура, которая изучала общественное мнение, однако подразделение было ликвидировано. Чтобы знать, как граждане относятся к работе милиции, министерство заключило договор с Институтом социологии. Недавно учреждение провело такое исследование.
"Оно говорит о том, что мы не сильно расходились в выводах, когда сами проводили оценку. Хотя, признаюсь, она более скромная, чем наша, в отдельных направлениях служебной деятельности. Но в целом (то, что меня вполне сегодня удовлетворяет) независимым органом констатирован достаточно высокий уровень доверия населения к работе органов внутренних дел", - отметил Игорь Шуневич.
Он заметил, что проблемы в работе белорусской милиции есть, однако они основаны на субъективных факторах - отношении конкретных сотрудников к своей работе. "Системных ошибок, которые бы позволили говорить о том, что мы просчитались в каких-то направлениях деятельности, мы не наблюдаем, - обратил внимание глава ведомства. - Население страны в основной своей массе доверяет сотрудникам органов внутренних дел".-0-
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