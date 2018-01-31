Совершенствование контроля станет залогом развития деловой инициативы в Беларуси - Анфимов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным итогом работы Комитета государственного контроля в 2017 году его председатель Леонид Анфимов считает шаги по повышению эффективности экономической деятельности. Об этом он сообщил сегодня журналистам перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Подводя итоги работы комитета за 2017 год, Леонид Анфимов акцентировал внимание не на количественных показателях, а на повышении эффективности экономической деятельности в стране. "Прежде всего это относится к регулированию сферы контрольной и надзорной деятельности", - отметил глава ведомства, имея в виду указ №376 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь".

Проект документа разрабатывался при активном участии специалистов КГК. "Это можно назвать важным результатом нашей деятельности в 2017 году. Именно от того, насколько эффективно сегодня будет работать контроль, идя в ногу со временем, зависит раскрепощение и развитие деловой инициативы в нашей республике", - считает Леонид Анфимов.

При этом он подчеркнул, что раскрепощение деловой инициативы не дает оснований нечестным дельцам думать, что у них появилось больше лазеек для незаконной деятельности. "Мы такие попытки будем пресекать: для этого есть все силы и возможности", - заключил Леонид Анфимов.

Как сообщалось, указом почти на треть сокращено количество контрольных (надзорных) органов, имеющих право проводить проверки, предусмотрен переход от плановых проверок к выборочным, отдельные проверочные мероприятия переведены в категорию технических и технологических, введена административная ответственность контролеров за грубые нарушения законодательства. Заглавная роль в организации контрольной и надзорной деятельности в стране отводится КГК. При нем создан и функционирует Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности, в работе которого участвуют руководители госорганов и представители бизнес-сообщества.-0-