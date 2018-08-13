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Совет ЕЭК рассмотрит ограничения на пересечение границы России и Беларуси для граждан других стран ЕАЭС

Общество 13.08.2018 | 20:35
Фото с сайта ЕЭК
Фото с сайта ЕЭК

13 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 августа рассмотрит ограничения на пересечение границы России и Беларуси для граждан других стран ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Взаимное признание документов об оценке соответствия средств связи, в том числе планшетов и мобильных телефонов, ограничения пересечения российско-белорусского участка государственной границы гражданами других государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запрет въезда в страны ЕАЭС при наличии административных правонарушений, необходимость гармонизации требований к подготовке водителей и другие вопросы внутреннего рынка ЕАЭС обсудили на Консультативном комитете по функционированию внутренних рынков", - проинформировали в пресс-службе.

"Вице-премьеры стран союза поддержали такой формат работы, когда на Консультативном комитете обсуждаются предложенные странами ЕАЭС наиболее чувствительные для них препятствия, после чего конкретные предложения по их устранению ежемесячно выносятся на заседания Совета ЕЭК", - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян.

В качестве наиболее чувствительного препятствия, в частности, названа необходимость повторного подтверждения соответствия произведенных в одном из государств ЕАЭС средств электросвязи (мобильных телефонов, планшетов) обязательным национальным требованиям другого государства - члена союза. По-прежнему важным вопросом остается участие в государственных (муниципальных) закупках стран-партнеров. На этот раз речь шла о предоставлении доступа к закупкам программного обеспечения, разработанного в государствах ЕАЭС. В частности, был рассмотрен вопрос о скорейшем запуске реестра евразийского программного обеспечения.

"Члены Консультативного комитета обсудили препятствие для свободного движения трудовой силы на внутреннем рынке, связанное с перемещением граждан государств ЕАЭС по территории союза. В частности, запрет въезда, выдворение (депортацию) трудящихся государств-членов, совершивших административные правонарушения, а также ограничение возможности пересечения государственной границы между Беларусью и Россией гражданами остальных стран ЕАЭС наземными видами транспорта", - сказали в ЕЭК.

Также был поднят вопрос об отсутствии гармонизации требований к профессиональной подготовке водителей. Кроме того, подведены итоги реализации мероприятий дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на рынке союза за I полугодие: из 13 предусмотренных мероприятий выполнено семь. "По шести оставшимся мероприятиям ЕЭК совместно с государствами - членами ЕАЭС продолжает активную работу, - добавили в пресс-службе. - Отдельные пункты дорожной карты планируется представить уже на ближайшем заседании Евразийского межправительственного совета".-0-

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Теги
Беларусь, граница, ЕАЭС, ЕЭК, Россия
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