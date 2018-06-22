Совет Европы готов оказать помощь в развитии института медиации в Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Секретариата Совета Европы готовы оказать практическую помощь по внедрению передового опыта европейских стран в развитие белорусского института медиации. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста по итогам встречи представителей министерства и Секретариата СЕ в Минске.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества министерства и Совета Европы по формированию эффективных и действенных механизмов в сфере медиации, расширению сфер, где возможно использование альтернативных способов урегулирования споров.

По итогам встречи определены мероприятия, которые будут проводиться в Беларуси и способствовать развитию института медиации, его популяризации и активному применению альтернативных способов урегулирования споров.

Медиация - способ разрешения конфликтов с помощью третьей, нейтральной стороны.-0-