Совет Европы готов оказать помощь в развитии института медиации в Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Секретариата Совета Европы готовы оказать практическую помощь по внедрению передового опыта европейских стран в развитие белорусского института медиации. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста по итогам встречи представителей министерства и Секретариата СЕ в Минске.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества министерства и Совета Европы по формированию эффективных и действенных механизмов в сфере медиации, расширению сфер, где возможно использование альтернативных способов урегулирования споров.
По итогам встречи определены мероприятия, которые будут проводиться в Беларуси и способствовать развитию института медиации, его популяризации и активному применению альтернативных способов урегулирования споров.
Медиация - способ разрешения конфликтов с помощью третьей, нейтральной стороны.-0-
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