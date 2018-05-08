Совет по вопросам правовой и судебной деятельности рассмотрел возможность закрепления в УК понятия "уголовный проступок"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о необходимости закрепления в Уголовном кодексе понятия "уголовный проступок" рассмотрел Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Введение в национальное законодательство этого понятия возможно в рамках реализации Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. Концепция, в частности, направлена на оптимизацию уголовных наказаний и иных мер уголовной ответственности, обеспечение социальной справедливости при применении уголовных санкций. Основные ее положения реализованы. Одно из направлений корректировки законодательства - гуманизация уголовной ответственности.

Отмечается, что одним из путей дальнейшей гуманизации законодательства является выделение в уголовном законодательстве новой категории общественно опасных деяний - уголовных проступков, с закреплением соответствующих оснований освобождения от уголовной ответственности, менее строгих мер уголовно-правового воздействия, а также более мягких последствий судимости за преступления этой категории. Одновременно должны быть упрощены процессуальные процедуры расследования и судебного рассмотрения уголовных дел этой категории.

По результатам обсуждения Совет по вопросам правовой и судебной деятельности признал необходимость продолжить изучение вопроса о возможности введения в национальную систему законодательства понятия "уголовный проступок". Генеральной прокуратуре, Верховному суду, Следственному комитету и Национальному центру законодательства и правовых исследований рекомендовано определить для этого концептуальные подходы.

Понятие уголовного проступка содержится в законодательстве некоторых европейских стран, в том числе Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Швейцарии, а также стран постсоветского пространства (Казахстан, Латвия, Литва, Эстония). Правонарушение отличается наименьшей степенью общественной опасности и соответственно наименьшей строгостью применяемых за его совершение мер уголовно-правового воздействия с использованием упрощенных процессуальных процедур.-0-