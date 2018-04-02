Совет Республики дал согласие на назначение Миклашевича председателем Конституционного суда

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики сегодня на заседании дал согласие на назначение Петра Миклашевича председателем Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

Законодательством предусмотрено, что председатель Конституционного суда Беларуси назначается Президентом с согласия Совета Республики Национального собрания из числа судей Конституционного суда сроком на пять лет. Вновь назначенного руководителя КС сенаторам представил заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич.

Кроме того, члены Совета Республики дали согласие на назначение судьями Верховного суда Игоря Колесника, Татьяны Миколенко и Константина Харитонюка.-0-